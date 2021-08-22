У понеділок, 23 серпня, на більшості території України очікується суха та хмарна погода. Лише в західних областях можливі грози з дощами.

В середньому температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні від +22 до +28, а вночі від +11 до +18 за Цельсієм.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 23 серпня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях України очікуються грози і дощі. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +28, а вночі повітря похолодає до відміток +11 – +14.

Центр країни також затягне хмарами, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Вдень очікується від +23 до +26 градусів, а вночі – від +12 до +14.

На півночі також буде сухо, проте очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря буде в діапазоні від +23 до +25, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12 – +14.

У східних областях країни буде в основному сонячно та спекотно. Вдень повітря прогріється до відміток від +26 до +29, а вночі очікується від +12 до +17 градусів за Цельсієм.

На півдні також буде сухо і по-літньому тепло. За прогнозами синоптиків днем ​​температура коливатиметься від +25 до +29, а вночі прийде прохолода – похолодає до відміток в +14 – +19.

У Києві в понеділок, 23 серпня, буде хмарно. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +24 до +26, а вночі – від +13 до +15.