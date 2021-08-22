Найдовший державний прапор України розгорнули вранці 22 серпня між Тернопільською та Хмельницькою областями. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів.
Довжина прапора – 3 000 метрів, а ширина – один метр.
– Наша громада і сусідня, Скала-Подільська на Тернопільщині розташовані на кордоні двох областей, де протікає річка Збруч. Через міст, починаючи з меж двох громад ми сьогодні розгорнули величезний державний прапор, довжиною в 3 000 метрів як символ єдності України, – повідомив глава Гуківської громади Петро Ільницький.
Рекорд, встановлений на честь 30-ої річниці незалежності України, зафіксували представники Національного реєстру рекордів.
Учасникам свята, представникам Скала-Подільської селищної та Гуківської сільської територіальної громади вручать відповідні сертифікати про встановлення рекорду.
Нагадаємо, раніше в Херсоні впав найбільший флагшток в області, який встановлювали до Дня прапора 23 серпня на набережній Парку Слави.
Причиною падіння 70-метрового флагштока стало обірвання стропи.