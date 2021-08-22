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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Між Хмельницькою та Тернопільською областями розгорнули найдовший прапор України

Між Хмельницькою та Тернопільською областями розгорнули найдовший прапор України

Найдовший державний прапор України розгорнули вранці 22 серпня між Тернопільською та Хмельницькою областями. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів. 

Довжина прапора – 3 000 метрів, а ширина – один метр.

– Наша громада і сусідня, Скала-Подільська на Тернопільщині розташовані на кордоні двох областей, де протікає річка Збруч. Через міст, починаючи з меж двох громад ми сьогодні розгорнули величезний державний прапор, довжиною в 3 000 метрів як символ єдності України, – повідомив глава Гуківської громади Петро Ільницький.

Рекорд, встановлений на честь 30-ої річниці незалежності України, зафіксували представники Національного реєстру рекордів.

Учасникам свята, представникам Скала-Подільської селищної та Гуківської сільської територіальної громади вручать відповідні сертифікати про встановлення рекорду.

Нагадаємо, раніше в Херсоні впав найбільший флагшток в області, який встановлювали до Дня прапора 23 серпня на набережній Парку Слави.

Причиною падіння 70-метрового флагштока стало обірвання стропи.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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