Найдовший державний прапор України розгорнули вранці 22 серпня між Тернопільською та Хмельницькою областями. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів.

Довжина прапора – 3 000 метрів, а ширина – один метр.

– Наша громада і сусідня, Скала-Подільська на Тернопільщині розташовані на кордоні двох областей, де протікає річка Збруч. Через міст, починаючи з меж двох громад ми сьогодні розгорнули величезний державний прапор, довжиною в 3 000 метрів як символ єдності України, – повідомив глава Гуківської громади Петро Ільницький.