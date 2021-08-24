У вівторок, 24 серпня, в Україні очікується хмарна погода, проте в низці областей країни можливі грози зі зливами.

Вдень температура повітря буде коливатися від +20 до +29 градусів, а вночі від +12 до +17 за Цельсієм.

Докладний прогноз погоди на День Незалежності України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

24 серпня в західних регіонах України прогнозуються сильні дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до показників від +19 до +22, а вночі очікується від +12 до +16 градусів.

У центрі країни буде хмарно і без істотних опадів, однак у Вінницькій і Житомирській областях можливі сильні грози і дощі. Синоптики прогнозують денну температуру в діапазоні від +25 до +28, а нічну – від +12 до +14.

У північних областях на День Незалежності також очікуються зливи, місцями можливі грози. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +27, а вночі – + 13- + 15 за Цельсієм.

На сході України синоптики істотних опадів не прогнозують, однак небо буде затягнуте хмарами. Днем буде по-літньому тепло: +25 до +29, а вночі похолодає до +12 – +17 градусів.

У південних областях дощів також не очікується, але особливо сонячно теж не буде. Повітря вдень прогріється до відміток від +27 до +29, а вночі охолоне до показників від +17 до +19.

Киянам на День Незалежності синоптики прогнозують грози з дощами, однак при цьому буде по-літньому тепло. Вдень температура повітря очікується на рівні +25 – +27, а вночі +14 – +16.