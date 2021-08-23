Над Хрещатиком у День Незалежності пролетить авіація НАТО

У Києві на День Незалежності над Хрещатиком пролетить авіація НАТО.

Повітряні судна КС-135 Стратотанкер ВПС США та Р-8 Посейдон ВМС можна буде побачити завтра о 12.00 над центральною вулицею столиці.

У параді візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС.

Проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів оприлюднений Кабінетом Міністрів України.

У військовому параді 24 серпня візьмуть участь:

польські багатоцільові винищувачі F-16;

словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan;

британські винищувачі Eurofighter Typhoon

Парад до Дня Незалежності України 2021 року відбуватиметься 24 серпня за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

24 серпня основні заходи з нагоди Дня Незалежності мають відбутися у самому центрі міста – на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також на Трухановому острові.

Як перекриють дороги у Києві 24 серпня, та на яких вулицях обежать рух транспорту – у матеріалі Фактів ICTV.