Сьогодні, 23 серпня, у Києві біля посольства Росії відбулася акція до Дня Державного прапора України, мета якої – нагадати Кремлю про 15 тисяч українців, які загинули на Донбасі.

На площі перед дипвідомством встановлять 150 прапорів України. Кожен з яких символізуватиме 100 загиблих українців у війні, яку розв’язало політичне керівництво РФ.

Акцією хочуть нагадати Росії про те, що саме її керівництво відповідальне за загибель 15 тисяч українців на фронті.

– 15 тис. українських героїв було вбито російською окупацією. Росіяни не прийшли сюди з миром, вони вбивали українських громадян і українські герої вмирали з українським прапором, – сказав організатор акції політолог Микола Давидюк.

Він додав, що стяги перед посольством РФ символізуватимуть цінність українського прапора.

– Це символізує силу українського прапора і це говорить про те, що потрібно якомога швидше повертати український прапор на окуповані території як Донбасу, так і Криму, – заявив Давидюк.

За його словами, сьогодні варто нагадати політикам і західним партнерам про значення українського прапора.

– Коли будується Північний потік-2, деякі політики забувають, що насправді росіяни не принесли в Східну Європу мир. І ми сьогодні встановили 150 прапорів, кожен з них символізує до масштабу 1 до 100. Тобто кожен з них — це 100 вбитих українців росіянами на нашій території, — вказав Давидюк.

Так сьогодні українці хочуть вшанувати пам’ять загиблих та показати цінність українського прапора і сказати, що прапор має повернутися на території рідної держави.

Організатор акції пояснив також і число жертв російської агресії.

– Є різні дані. Є дані українських міністерств, є дані ООН. Ми брали комбіновані дані для того, щоб вивести середню цифру і її виставляли для масштабу, – сказав Давидюк.

Він також звернувся до Кремля, щоб вони вивели свої війська з території України.

– Ми нагадуємо, що це не мирна держава, що вони сюди прийшли з кров’ю і якраз таки вбиті люди — це якраз таки доказ цього. Ми якраз таки встановлюємо український прапор у переддень Незалежності й ми говоримо, що боротьба за Незалежність триває, — додав Давидюк.

23 серпня, у День прапора України, президент України Володимир Зеленський взяв участь у піднятті найбільшого прапора в Черкаській області.

Джерело: Суспільне