23 серпня перед будівлею Верховної Ради України відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора.

У заході на площі Конституції взяли участь парламентарі. Усі вони вишикувались на східцях, які загорнули в синє полотно.

Прапор підняли одночасно із усіма прапорами в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у цей час піднімав найбільший прапор Черкаської області, розміром 13 х 9 м, у географічному центрі країни – поблизу села Мар’янівка Звенигородського району.

Там створили унікальний арт-об’єкт Серце України, що символічно поєднує всі області країни.

Об’єкт складається із 25 пар 5-метрових крил, що уособлюють 24 області та Автономну Республіку Крим.

У центрі під склом розміщене серце, яке пульсує завдяки підсвітці. Крім того, завдяки спеціальному звуковому супроводу імітується серцебиття.

Перед підняттям прапора 20 серпня на площі Конституції урочисто відкрили стенд із Прапором Незалежності України.

У 2001 році Прапор Незалежності був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фойє будинку Верховної Ради.

23 серпня 2017 року синьо-жовтий стяг, розміром 4 х 8 метрів, перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку парламенту.