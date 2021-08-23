В Одесі знайшли 29 могильників жертв репресій НКВС

В Одесі виявили 29 могильників жертв Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС).

Могильники наразі локалізують.

Кількість жертв репресій не підраховується – можна вже стверджувати, що цей об’єкт, який далеко не єдиний в Одесі, – один з найбільших в Україні.

– На сьогоднішній момент, тільки після вивчення колишнього спецоб’єкта НКВД Татарка на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено не менше 29 могильників, – йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам’яті.

Могильники – окремі ями, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору.

В Українському інституті національної пам’яті сказали, що в даний час здійснюються пошукові роботи на об’єкті.

Джерело: УІНП: Південь

Фото: УІНП: Південь