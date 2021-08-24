На параді до 30-річчя незалежності показали зворушливе відео про історію незалежності України

Перед початком військового параду до 30-річчя незалежності на Майдані представили відео, присвячене історії України.

Перед показом камери зняли музичний колектив з фортепіано, скрипкою та іншими інструментами. Історію розповідав закадровий голос.

Відео розпочинається з давньоруських часів: головною героїнею є маленька дівчинка з квітами в руках та в білій сукні. Протягом цілого відео вона “проходитиме” повз найважливіші події в історії України.

У ролику з’являються княгиня Ольга та її син, князь Святослав Хоробрий, а також хреститель Русі – князь Володимир Великий.

Після княжої доби настає доба козаків, які виступали не лише захисниками України, а й захисниками православної віри. Найяскравішими представниками цієї епохи є Богдан Хмельницький та Пилип Орлик.

Також у ролику з’являються Роксолана, Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Микола Гоголь та Леся Українка.

Коли головна героїня відео потрапляє до ХХ століття, вона проходить повз представників УНР на чолі з Михайлом Грушевським. Після поразки Української революції 1917-1921 років наша держава опинилася у складі СРСР.

Дівчинка проходить повз поля, коли закадровий голос розповідає про страшний злочин сталінської репресивної машини – Голодомор.

Після цього з’являються кадри Другої світової війни: зокрема це захоплення Львова і розстріли у Бабиному Яру в Києві.

Післявоєнний час зображено більш яскраво, закцентовано увагу на приєднанні Криму до УРСР у 1954 році.

Друга половина ХХ століття у ролику присвячена дисидентському рухові, зокрема видатному поету Василю Стусу. Окремо згадується Чорнобильська катастрофа та безстрашні ліквідатори, що боролися із смертельним атомом.

Потім дівчинка проходить повз колони мітингувальників Революції на граніті 1990 року. Незабаром після цього Україна здобула незалежність.

Новітня історія України була представлена першими олімпійськими перемогами наших спортсменів, польотом Леоніда Каденюка у космос, а також революційними подіями 2004 та 2014 років.