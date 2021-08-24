На військовому параді у Києві показали безпілотники Bayraktar TB2, які Україна нещодавно закупила у Туреччини. Ці бойові одиниці значно посилюють обороноздатність України в Азово-Чорноморському регіоні.

Ця техніка виконує розвідувальні та ударні функції, здатна нести різне озброєння. Вона ефективна під час виявлення наземних об’єктів з повітря, спостереження за ними, передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу.

Також за допомогою безпілотника можна уразити наземні чи надводні об’єкти ворога.

Що відомо про Bayraktar

Безпілотний літальний апарат надійшов в Україну у межах угоди, підписаної з Туреччиною. У травні журналісти, нардепи та представники оборонного сектору відвідали завод Bayraktar у Туреччині та проконтролювали підготовку безпілотників до транспортування.

Bayraktar TB2 активно використовувалися під час воєнних дій у Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху.

Під час перевірки у липні Bayraktar TB2 показав високі результати. В Міноборони раніше зазначили, що ці бойові одиниці мають на порядок підвищити захисні спроможності ВМС України.