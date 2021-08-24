Рада проводить урочисте засідання – прапор незалежності України до зали внесли діти

Верховна Рада розпочала урочисте засідання з нагоди 30-річчя незалежності України.

Почалося воно з того, що прапор незалежності України до сесійної зали внесли діти 9-12 років – переможці конкурсу Незалежність моєї країни.

Урочисте засідання Ради присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України. У ньому взяли участь президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники і зарубіжні гості.

Серед них делегації Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Франції, Німеччини, ПАРЄ та Парламентської асамблеї НАТО.

Під час урочистого засідання з промовою виступив президент України Володимир Зеленський, закликавши усіх об’єднуватися для збереження державності України.

Глава держави наголосив, що доля України – бути вільною. Він зазначив, що це точно знають Краматорськ, Маріуполь, Лисичанськ і ще десятки звільнених від окупантів сіл і міст Донбасу.

Тому президент переконаний, що інші тимчасово окуповані українські міста і Крим також будуть вільними.