Свобода – найцінніший здобуток українців, не лише за часи Незалежності, а й тривалих років боротьби до цього.

Свобода не далася нам одразу і повністю. Ми цю свободу виборювали – кров’ю і потом, і це не пафос.

Ще свіжі рани від розстрілів під час Революції Гідності. Ми – втрачаємо наших хлопців і дівчат – на фронті – де сім років вони боронять нас з вами від російських загарбників. Але ми вільні – у своєму щоденному житті. Ми вільно обираємо владу, подорожуємо, в нає є свобода слова, ми не боїмося і не коримося. Ми – настільки вільні, що часто і не помічаємо цього.

Свобода українцям дісталася кров”ю. До серпня 91-го було Розстріляне відродження. Шістдесятники, яких змушували мовчати сфабрикованими статтями, чи зрештою революція на граніті – перший Майдан.

Він був ось тут – на відомій площі восени 90-го. З голодуванням, вимогами. Інтелігентний, пророчий. Саме тут кувалася спротиву сила, саме тут народжувалась сила Майдану.

-Ми взагалі не раби, ми не любимо, коли нас нагинають, ми не любимо коли нас лякають, і наші 3 майдани за 30 років, 3 майдани в межах одного покоління – це найкращий доказ того, що Україна – не Росія, Україна – не Білорусь, Україна є нація із своєю історією, із своїм шляхом, – говорить письменниця, філософиня Оксана Забужко

І за цей шлях вільнолюбним українцям довелося заплатити. Спочатку – економічно.

Ми забуваємо криваву ціну, якою далася нам свобода. Але встигаємо тричі поскаржитись на погану країну і продажних чиновників. Чекаємо, що хтось має зробити все за нас. І забуваємо, що вже 30 років саме ми змінюємо країну. І маємо достатньо волі змінювати завжди.