У День Незалежності 2021 головною вулицею Києва Хрещатиком проїхала військова техніка Збройних сил України.

Механізовану колону першим представив підрозділ тактичних бойових колісних машин Онцилла, призначених для транспортування особового складу підрозділів, та бронетранспортери. Серед військової техніки українського виробництва на параді 2021 були представлені бронеавтомобілі Козак-2 і Козак-2М1.

Хрещатиком проїхали підрозділ мобільних мінометних установок БАРС-8, бойові машини піхоти БМП-1 ТС і підрозділ панцирників Т-64БМ2, який очолив основний бойовий танк Оплот.

Крім того, участь у параді до Дня Незалежності взяли спеціалізовані броньовані автомобілі Новатор, спеціалізовані бронеавтомобілі Варта, оснащені переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin.

Артилерійські підрозділи окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на параді 24 серпня були представлені гаубицями 2А36 Гіацинт-Б і гаубицями 2А65 МСТА-Б.

Взяли участь у цьогорічному військовому параді реактивна система залпового вогню Вільха і береговий ракетний комплекс РК-360МЦ Нептун.

Також центральною вулицею столиці проїхав зведений розвідувальний підрозділ, озброєний вітчизняними безпілотними авіаційними комплексами Фурія, Лелека, ПД-1, Сокіл-300 й ударним безпілотним авіаційним комплексом Bayraktar.

Участь у святковому параді також взяла авіація. Як над Києвом пролетіли військові літаки і гелікоптери – дивіться на Фактах ICTV.