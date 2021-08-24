У Львові вже третій рік поспіль відбувається Марш нескорених. Він розпочався на Личаківському кладовищі 24 серпня о 9.00.

Учасники ходи сформували колону біля головного входу до цвинтаря. До події долучилися військові, волонтери, представники міської та обласної влади, родини героїв та активні мешканці міста.

Сформована колона Маршу нескорених 2021 спершу пройшла вулицями Мечникова та Личаківською до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Після цього учасники маршу вирушили до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Тут під час віче відбудеться урочисте підняття державного прапора та запалення лампадок. Також тут відбудеться панахида, яку очолять військові капелани.

За словами організаторів Маршу нескорених 2021 у Львові, метою заходу є не лише вшанування пам’яті героїв, які поклали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність України, а й моральна підтримка тих військових, які сьогодні захищають українські кордони на Сході.

З нагоди святкування 30-річчя незалежності в Україні відбудеться низка подій. Але головною з них є військовий парад, який проходить на Хрещатику та Майдані Незалежності у Києві. Онлайн-трансляцію параду дивіться на Фактах ICTV.