Марш захисників і патріотів України в Одесі – фото

Масштабна хода стартувала в центрі міста Одеса – з Театральної площі від Одеського національного академічного театру опери та балету.

Учасники акції – військовослужбовці, представники патріотичних українських організацій та інші. У голові колони, що розтягнулася на кілька кварталів, йдуть рідні та близькі воїнів, загиблих на сході країни. Вони несуть портрети загиблих героїв.

– Нас об`єднала Україна, З Днем Незалежності, Україно!, Україна або смерть, – учасники несуть великі розтяжки із патріотичними написами.

Також в колоні кілька десятків людей пересуваються з багатометровим синьо-жовтим полотнищем. У інших людей в руках – прапори України, червоно-чорні прапори, квіти.

Слава Україні!, Героям слава!, Одна єдина Україна!, Смерть ворогам!, Україна – понад усе, – скандують люди.

Хода відбувається під українські музичні твори у супроводі поліції.

Колона від театру пройшла по одній з центральних вулиць міста – Рішельєвській, завершиться марш у Сквері Героїв Небесної Сотні – біля меморіального каменю, закладеному на місці спорудження майбутнього Меморіалу воїнам Одеси. Тут запланований мітинг.