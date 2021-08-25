Погода на 26 серпня – прогноз погоди на завтра

Погода у четвер, 26 серпня, буде дощовою. Стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Так, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде сонячно. Вдень від +20 до +22 тепла, а вночі від +9 до +11 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24 до +28 тепла, а вночі – у межах +13 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +27 до +28 тепла, а вночі очікується від +13 до +16 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях пройдуть дощі з грозами. А ось на усій іншій території України буде сухо.

Погода у Києві 26 серпня

У Києві – тепло, до +21, очікуються дощ і грози.

Завтра вдень температура повітря сягне +21 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.

Народні прикмети 26 серпня

У народі 26 серпня вшановують пам’ять святителя Тихона. Цього дня спостерігали за вітрами: якщо вони дули тихо – очікували вітру на кілька днів наперед, а якщо проносилися бурею – це віщувало дощовий вересень.