Міністерство економіки найближчим часом встановить нові граничні ціни на паливо, які можуть бути нижчими за нинішні. Але різких змін цін на бензин на АЗС очікувати не варто.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів директор української Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

– Очікуємо буквально завтра публікацію нових індикативних цін на паливо від Міністерства економіки. Прогнозуємо, що вони будуть десь на 40-50 копійок нижче поточних, оскільки світові ціни у другій декаді вельми відчутно знизилися, особливо на нафту – десь від $72 до $66 за барель, тобто майже на 10%. Тому очікуємо, що це дасть результат вже на колонках, – повідомив експерт.

Водночас Куюн зазначив, що рано ще говорити про етап низьких цін на паливо, оскільки останніми днями ринок показує зростання цін на нафту.

– Вчора-сьогодні ринок знову показав зростання на кілька доларів за барель нафти. Тому рано ще говорити про етап низьких цін. Хоча було таке враження. Але передумов для різких стрибків цін на пальне я не бачу, – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на початку серпня ціна бензину зросла на 10-50 коп. на автозаправних станціях. Напередодні Мінекономіки ухвалило рішення про нову середню ціну літра дизпалива та бензину.

Так, середню вартість бензину підвищили на 22 коп. до 26,86 грн/л. Ціна дизельного палива, навпаки, знизилася на 0,1 копійки до 22,24 грн/л.