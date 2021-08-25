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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Зливи, грози та підвищення рівня води: на Україну насувається негода

дощ, негода

25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема на півночі та в центрі пройдуть грози, а на заході зливи, внаслідок чого у річках підвищиться рівень води.

У південних та східних областях рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Йдеться про Одеську, Херсонську, Миколаївську, Луганську та Полтавську області.

Крім того, на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині пройдуть грози – оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На річках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях 25 серпня очікується підвищення рівнів води на  0,2 – 1,2 м. Негативних наслідків не передбачається, однак рятувальники попереджають про формування значного місцевого та схилового стоку в місцях інтенсивних злив.

25 серпня погода в Україні буде мінливою. У різних регіонах стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +29 вдень, а у нічний час доби – від +10 до +18.

Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c. Детальний прогноз погоди на 25 серпня та на тиждень дивіться у матеріалі.

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Джерело: ДСНС

Фото: УНІАН

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