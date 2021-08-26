Погода на вихідні в Україні буде дощовою лише на Заході. На решті території буде сухо та без опадів.
28 серпня, в останню суботу літа, найтепліше буде в Луганській області. Там стовпчики термометрів піднімуться до +32°.
На Півдні +31° чекає на жителів Херсонської області.
У Центрі та на Півночі буде трішки прохолодніше – до +26-27°.
Грозові дощі та максимум +20° – на Заході. За прогнозом опади не припинятимуться ні вдень, ні вночі.
У неділю, 29 серпня, гроз у західних регіонах не буде. Але останній вихідний літа все одно буде дощовим. Температура подекуди підніметься до +24°.
Зачеплять опади також Житомирську та Вінницьку області. Жителі решти областей можуть розраховувати на сонячну та суху погоду.
До +33° прогріється повітря в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
На Півночі найтепліше буде в Сумській та Київській областях – +29°, у Центрі – у Полтавській – +31°.
Погода 1 вересня в Україні буде відносно теплою. Опадів цього дня не передбачається.
За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, температура повітря в День знань становитиме +18°. На Півдні в перший день осені буде тепліше – до +22°.