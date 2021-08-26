Погода на вихідні в Україні буде дощовою лише на Заході. На решті території буде сухо та без опадів.

28 серпня, в останню суботу літа, найтепліше буде в Луганській області. Там стовпчики термометрів піднімуться до +32°.

На Півдні +31° чекає на жителів Херсонської області.

У Центрі та на Півночі буде трішки прохолодніше – до +26-27°.

Грозові дощі та максимум +20° – на Заході. За прогнозом опади не припинятимуться ні вдень, ні вночі.

У неділю, 29 серпня, гроз у західних регіонах не буде. Але останній вихідний літа все одно буде дощовим. Температура подекуди підніметься до +24°.

Зачеплять опади також Житомирську та Вінницьку області. Жителі решти областей можуть розраховувати на сонячну та суху погоду.

До +33° прогріється повітря в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

На Півночі найтепліше буде в Сумській та Київській областях – +29°, у Центрі – у Полтавській – +31°.

Погода 1 вересня в Україні буде відносно теплою. Опадів цього дня не передбачається.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, температура повітря в День знань становитиме +18°. На Півдні в перший день осені буде тепліше – до +22°.