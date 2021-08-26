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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Міністерство енергетики підготувало законопроект про заміну зеленого тарифу

Міністерство енергетики підготувало законопроект про заміну зеленого тарифу

Министерство энергетики представило законопроект, предусматривающий систему контрактов на разницу для производителей из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей.

Нова модель підтримки дозволить збільшити частку зеленої електроенергії в енергосистемі й зробити її доступнішою, стверджують у міністерстві.

Документ передбачає запровадження системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії (як для чинних договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які будуть укладатися переможцями аукціонів) замість фіксованих платежів за зеленим тарифом – Feed-in-Tariff.

– Нова модель підтримки дозволить збільшити частку зеленої електроенергії в енергосистемі і зробити її доступнішою, – сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

У Міненерго пояснюють, що відповідно до нової моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси.

– Водночас ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим зеленим тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною, – додав Власенко.

Проект закону розроблено на виконання вимог ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” № 810-ІХ та кроку 400 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.

Джерело: Міністерство енергетики

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