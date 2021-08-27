Внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 64 населених пункти у чотирьох областях.

Так, через дощі, грози і сильні пориви вітру знеструмлено 35 населених пунктів у Сумській області, 20 – у Дніпропетровській, сім – у Київській та два – у Донецькій. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода у п’ятницю, 27 серпня, також буде дощовою. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

Стовпчики термометрів покажуть до +29°. Найтепліше буде у східних і південних областях. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +27° до +28°, а вночі очікується від +13° до +16°. У Харківській, Луганській і Донецькій областях пройдуть дощі.

Погода у вересні в Україні

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, погода у вересні 2021 буде різною. Осінь почнеться теплом, а у другій декаді місяця можливі невеликі дощі.

У більшості областей перша половина вересня буде досить лагідною. Температура коливатиметься від +24° до +27°, а вночі – від +15° до +20°. Найтепліше буде на початку другої декади місяця, а потім температура піде на спад.