У неділю, 29 серпня, в Україні очікується тепла погода, а в східних та південних областях країни синоптики прогнозують літню спеку.

Водночас західні та деякі центральні регіони України накриють зливи: дощитиме як вдень, так і вночі.

Детальніше про погоду в Україні на неділю, 29 серпня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У західних областях України очікується прохолодна погода з рясними опадами. Вдень повітря прогріється до відміток від +18 до +22 за Цельсієм, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14 градусів.

У центральних регіонах також очікуються сильні дощі, проте в Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях істотних опадів не очікується. Вдень температура повітря коливатиметься в діапазоні від +23 до +31 градуса, а вночі похолодає до відміток в +13 – +16 за Цельсієм.

На півночі України також буде по-літньому тепло. Дощів у неділю синоптики там не прогнозують. Вдень повітря прогріється до відміток від +24 до +32, а вночі очікується від +12 до +17 градусів.

У східних областях також буде сухо та хмарно. Вдень, згідно з прогнозами синоптиків, очікується від +28 до +33 градусів, а вночі – від +14 до +19.

На півдні також очікується літня погода – без істотних опадів та з досить високою температурою повітря. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +30 до +33, а вночі – від +17 до +19.

У Києві в останню неділю літа буде тепло, проте можливі грози з дощами. Вдень повітря прогріється від +25 до +27, а вночі температура опуститься до позначок +13 – +15 за Цельсієм.