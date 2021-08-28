На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український захисник Андрій Вискребець. У чоловіка залишились дружина та двоє дітей.
Про трагедію повідомили у прес-службі Запорізького обласного ТЦК та СП.
39-річний військовий загинув від снайперської кулі у п’ятницю, 27 серпня, під час виконання бойового завдання.
Андрій Вискребець служив у 74-му окремому розвідувальному батальйоні (ОРБ).
Відомо, що боєць захищав Україну з 2015 року. Спочатку він був мобілізований, а у 2016-му уклав перший контракт.
Боєць проходив службу в 26-й та 55-й артилерійських бригадах, останній контракт мав із 74 батальйоном.
Загиблого поховають у понеділок, 30 серпня, на площі Героїв у Запоріжжі. У Андрія Вискребця залишилися дружина та двоє дітей.
Ситуація на Донбасі
28 серпня бойовики знову обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Унаслідок цього зазнали поранення троє наших бійців.
Також сьогодні російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки.
Через це працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.
Постраждалих серед місцевого населення немає.