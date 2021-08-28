На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український захисник Андрій Вискребець. У чоловіка залишились дружина та двоє дітей.

Про трагедію повідомили у прес-службі Запорізького обласного ТЦК та СП.

39-річний військовий загинув від снайперської кулі у п’ятницю, 27 серпня, під час виконання бойового завдання.

Андрій Вискребець служив у 74-му окремому розвідувальному батальйоні (ОРБ).

Відомо, що боєць захищав Україну з 2015 року. Спочатку він був мобілізований, а у 2016-му уклав перший контракт.

Боєць проходив службу в 26-й та 55-й артилерійських бригадах, останній контракт мав із 74 батальйоном.

Загиблого поховають у понеділок, 30 серпня, на площі Героїв у Запоріжжі. У Андрія Вискребця залишилися дружина та двоє дітей.

Ситуація на Донбасі

28 серпня бойовики знову обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Унаслідок цього зазнали поранення троє наших бійців.

Також сьогодні російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки.

Через це працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Постраждалих серед місцевого населення немає.