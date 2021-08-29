30 серпня погода в Україні буде мінливою. У більшості регіонів пройдуть дощі, однак на сході буде сухо та спекотно. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c. Детальний прогноз погоди на 30 серпня в Україні дивіться у матеріалі.

На півдні у понеділок, 30 серпня, у більшості районів пройде слабкий дощ з грозою, на Херсонщині та у Запорізькій області буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень на рівні +27, +33, вночі +17, +21.

У східних регіонах без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах +30, +33. Вночі похолоднішає до +15, +16.

На півночі України погода 30 серпня також буде дощовою – очікуються слабкі опади та гроза, у Сумській області буде хмарно, але без опадів. Денна температура від +20 до +29, нічна – від +13 до +17.

У західних регіонах 30 серпня також дощитиме, однак у Львівській, Тернопільській та Волинській областях без опадів. На заході денна температура коливатиметься у межах +19, +21, нічна – на рівні +9, +13.

Погода в Україні 30 серпня у центральних областях також буде похмурою – пройде невеликий дощ з грозою. Температура повітря вдень від +22 до +33, вночі похолоднішає до +14, +19.

У Києві очікується слабкий дощ з грозою. Вдень стовпчик термометра показуватиме +25, +27, вночі +16, +18.