Для реалізації військового параду до Дня Незалежності України кожну деталь організатори продумували буквально до секунди. Дівчата і хлопці пройшли маршем, як разом, так і в окремих розрахунках. Поруч із ними були підрозділи з 15 країн-партнерів.

Вперше парад пройшов за новими традиціями, військові дотримувалися стандартів НАТО. Все відбулося без об’їзду підрозділів міністром оборони і вітання кожного розрахунку окремо, як було за часів СРСР.

Змінює наративи і президент. Володимир Зеленський називає 24 серпня 1991 року Днем відновлення незалежності України, оскільки ми маємо понад тисячолітню історію. І тут же на параді підписує указ про нове свято – День української державності. Його відзначатимуть щороку у день Хрещення Русі – 28 липня.

Поряд із Зеленським були президенти України Кучма, Ющенко, Порошенко, глави держав та урядів наших союзників. Зеленський вручив державні нагороди, зокрема зірки героїв України було вручено двом захисникам вже посмертно.

Одним із найзворушливіших моментів параду став театралізований перформанс. Маленька дівчинка пробігла крізь віхи історії, які пережила Україна.

Після проходу між славетними й трагічними моментами дівчинка ніби зійшла з екранів і з букетом квітів пробігла Хрещатиком до командира, який очолював колону воїнів-ветеранів. Цей надзвичайно емоційний момент параду розчулив багатьох. Не стримав сліз і президент.

Чимало зворушливих моментів було і під час репетицій. Хлопці підбадьорювали дівчат і дякували за те, що ті йдуть поруч. А дехто навіть освідчувався у коханні і просив руки й серця.

Чимало бійців марширували на параді вперше, як і керували військовою технікою не у бойових умовах. Через це довелося неабияк понервувати.

Порівняно із попереднім парадом – представлених зразків чи не вдвічі більше. Понад 400 одиниць озброєння i військової техніки. Танки, БТРи, ракетні комплекси i бойoвi дрони. Новинки вітчизняного i закордонного оборонпромiв – це особлива гордість організаторів цьогорічного параду.

Військові запевняють, що новинок і модернізованих зразків – майже 90%. Це ракетні комплекси, бронетехніка та безпілотники.

Найочікуваніший глядачами момент параду – це повітряне шоу. У небі над Хрещатиком пролітають гелікоптери, винищувачі: українські МіГ-29, польські F-16 Fighting Falcon, британські Eurofighter Typhoon та легендарний транспортник Ан-225 Мрія. На завершення шоу літаки України та союзників відтворили прапор України.

Щоб пройти колоною над Хрещатиком в порядках відбувається шикування колони від 20 до 100 кілометрів. Кожен екіпаж, кожна група має визначений час, через кожні 15 секунд підходять інші, – розповідає Анатолій Бойчук, головний інженер армійської авіації командування Сухопутних військ ЗСУ.

Крім неба і суходолу військові демонструють свої вміння і на воді. В Одесі у параді взяли участь кораблі України та НАТО. Моряки демонстрували тестову висадку десанту.

Маневри на воді відбулися і в Києві. Відпрацювали захоплення узбережжя і бій за висадку. Такі маневри вони виконували на Дніпрі вперше за останні 30 років.

Після офіційного параду вже традиційно пройшов Марш захисників України. Марш – це завжди пам’ять і нагадування, демонстрація сили для кожного українця, щоби бачили силу України.

У багатотисячній ході взяли участь ветерани війни на Донбасі, рідні загиблих бійців, капелани і волонтери. Люди не стримували емоцій. Хтось ставав на коліна, хтось плакав та дякував. Урочистості до 30-ї річниці незалежності ще раз довели, як друзям, так і ворогам, що слава і воля в України живі.