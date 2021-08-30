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Факти / Україна
Валентина Летяк |

На Донбасі поранено двох військових, один із них – у тяжкому стані

оос війна на донбасі

Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами українських позицій в районі проведення Операції об’єднаних сил 29 серпня поранено двох бійців ЗСУ.

За даними штабу ООС, поранених транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного з них лікарі оцінюють як тяжкий, іншого – задовільний.

Загалом за минулу добу бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

В районі Широкиного вони обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, а поблизу Золотого-4 – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неспокійно було також в районі Причепилівки, Кримського та Золотого-3.

А на Луганщині зафіксовано ворожий безпілотник типу Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.

З початку доби, 30 серпня, окупанти один раз порушили режим тиши – біля Новозванівки обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

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Джерело: Штаб ООС

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