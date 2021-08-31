У зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 30 серпня загинув український військовий. Ще один український військовослужбовець дістав поранення. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупуванні Північ.

— Сьогодні, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.

Пораненого бійця терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу.

Стан його здоров’я оцінюється як середнього ступеня важкості.

Злочинні дії противника українські військові припинили, відкривши вогонь у відповідь.

В ОТУ Північ зазначили, що про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

29 серпня внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами українських позицій в районі проведення Операції об’єднаних сил поранено двох бійців ЗСУ.

Загалом за минулу добу бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: ОТУ Північ