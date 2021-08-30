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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Сонячно, подекуди – дощі з грозами: погода на завтра, 31 серпня (карта)

Сонячно, подекуди – дощі з грозами: погода на завтра, 31 серпня (карта)

Погода у вівторок, 31 серпня, буде дощовою. Стовпчики термометрів покажуть до +31 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру. 

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Правда, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде хмарно. Вдень від +20 до +22 тепла, а вночі від +9 до +11 градусів. 

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22 до +24 тепла, а вночі – у межах +13 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +26 до +31 тепла, а вночі очікується від +13 до +16 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях пройдуть дощі з грозами. 

Погода у Києві 31 серпня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +23.

Завтра вдень температура повітря сягне +23 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів. 

Сонячно, подекуди – дощі з грозами: погода на завтра, 31 серпня (карта)

Народні прикмети 31 серпня

У вівторок святкують День Лавра і Фрола. У народі говорили, що настало Кінське свято, коли пригощають коней ласощами. Здавна для них пекли спеціальне печиво у вигляді кінського копита.

  • Саме 31 серпня зріють літні сорти яблук, а тому обов’язково збирати урожай.
  • Якщо не встигнути посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай у наступному році.
  • В цей день не можна працювати на конях.
  • Коня, за прикметою, потрібно обов’язково добре нагодувати.
  • Заборонено запрягати вози й випалювати тавро на скотині.
  • Якщо кінь часто перебирає ногами і фиркає, потрібно чекати негоди.
  • Якщо корені полині товсті, то можна чекати хорошого врожаю на наступний рік.

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