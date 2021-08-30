Сонячно, подекуди – дощі з грозами: погода на завтра, 31 серпня (карта)

Погода у вівторок, 31 серпня, буде дощовою. Стовпчики термометрів покажуть до +31 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Правда, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде хмарно. Вдень від +20 до +22 тепла, а вночі від +9 до +11 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22 до +24 тепла, а вночі – у межах +13 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +26 до +31 тепла, а вночі очікується від +13 до +16 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях пройдуть дощі з грозами.

Погода у Києві 31 серпня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +23.

Завтра вдень температура повітря сягне +23 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.

Народні прикмети 31 серпня

У вівторок святкують День Лавра і Фрола. У народі говорили, що настало Кінське свято, коли пригощають коней ласощами. Здавна для них пекли спеціальне печиво у вигляді кінського копита.