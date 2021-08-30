З аеропорту Бориспіль до Одеси доставили 133 громадян Афганістану. Їх евакуювали з країни за власним бажанням літаком Збройних сил України.

Про це повідомила прес-служба Державної міграційної служби в Одеській області.

Серед евакуйованих людей – 48 дорослих і 85 дітей. Наймолодшій дитині – 7 днів, вона народилася в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації. Найстаршій евакуйованій жінці – 85 років.

Також двом евакуйованим надали медичну допомогу та госпіталізували. Всім евакуйованим афганцям зробили тести на Covid-19 – хворих не виявили.

Нагадаємо, Україна евакуювала 700 осіб з Афганістану та посіла восьме місце в рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих пасажирів.

Серед евакуйованих, крім українців і афганців, є журналісти іноземних ЗМІ, а також представники ООН і громадяни інших країн.

Фото: Державна міграційна служба в Одеській області

Джерело: Державна міграційна служба в Одеській області