Ядерна зброя в Україні: чи захистила б вона нас від вторгнення Росії

Друга світова війна стала рушієм до винайдення ядерної зброї. Свою запеклу боротьбу розпочинають США та Німеччина. Питання, хто перший створить зброю масового ураження, стоїть серйозно.

Америка навіть запускає проект Манхеттен, у підрозділах якого були й радянські шпигуни. Це дозволило Росії викрасти певні технічні розробки та долучитися до ядерних перегонів.

Проте ряд подій, зокрема трагедія у Нагасакі та Чорнобилі, притишили запал країн. Всі починають тримати курс на роззброєння.

Україна ж після розпаду СРСР мала на своїй території за об’ємами третій ядерний арсенал у світі. У нас розміщувалось 176 міжконтинентальних балістичних ракет і пускових шахт для них. Від 2 800 до 4 200 тактичних ядерних боєзарядів і від 30 до 43 важких бомбардувальників, оснащених ядерною зброєю.

Але не всім це подобалося. Наявність ядерної зброї у нашої країни змусила тодішнього президента США Білла Клінтона завітати у Київ та попросити відмовитися Україну від усього цього арсеналу, який був направлений на Америку.

Утім, Юрій Костенко, який на початку 90-х очолював спеціальну комісію Ради щодо ядерного роззброєння, впевнений, що зброю можна було зберегти – це давало б гарантію безпеки. У такому випадку світ навряд чи дозволив би Росії розпочати війну на Донбасі.

– Я можу фахово стверджувати, що якби на території України була не зброя, а просто ядерні боєголовки, ніколи б світова спільнота не дозволила Росії вести агресію проти України, – каже Юрій Костенко.

Насправді ж дипломати визнають, що на той час до безпекових викликів в Україні ставилися зовсім інакше і загрози зі сходу не чекали.

Але із ядерним арсеналом в Україні зник і тактичний. Експерти переконані, що його розграбувала Росія без згоди вищого керівництва держави. І це коштувало нам понад $100 млрд.

Політики зараз шкодують, що ми не ядерна держава. Бо якби так було, то з нами б усі розмовляли по іншому. Таку думку висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Інші ж кажуть, що за роззброєння треба було просити хоча б членство у НАТО.

Але це все підводить нас лише до роздумів альтернативних подій “Що якби..”. Реальність зараз інша – Україна веде війну з Росією, а від одного з найбільших ядерних арсеналів маємо лише його залишки, які показують відвідувачам у музеях.