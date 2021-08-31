Міністерство освіти та науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови уряду про відновлення і розвиток мережі університетських гуртожитків на 2022-2026 роки.

Ця програма спрямована на вирішення проблем щодо умов життя в гуртожитках. Йдеться про такі заходи:

відновлення і розширення мережі гуртожитків, яке передбачає ремонт і реконструкцію старих гуртожитків, будівництво нових гуртожитків, добудову недобудованих гуртожитків;

створення безпечних умов проживання та забезпечення доступності гуртожитків;

створення комфортних умов проживання шляхом оснащення гуртожитків додатковими зручностями (спортивними залами, пральними кімнатами, приміщеннями для самостійної роботи, залами для тренінгової та групової роботи, обладнаними сучасними меблями, з доступом до інтернету);

збільшення кількості гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності;

впровадження енергоощадних технологій, встановлення лічильників на електроенергію в житлових кімнатах;

поетапний процес фінансування виконання однотипних робіт у гуртожитках.

У процесі громадського обговорення за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних організацій, вищих навчальних закладів будуть ухвалені відповідні рішення щодо покращення умов в університетських гуртожитках.