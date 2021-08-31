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Факти / Україна
Максим Зайченко |

В Україні візьмуться за студентські гуртожитки: що мають намір змінити

В Україні візьмуться за студентські гуртожитки: що мають намір змінити

Міністерство освіти та науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови уряду про відновлення і розвиток мережі університетських гуртожитків на 2022-2026 роки. 

Ця програма спрямована на вирішення проблем щодо умов життя в гуртожитках. Йдеться про такі заходи:

  • відновлення і розширення мережі гуртожитків, яке передбачає ремонт і реконструкцію старих гуртожитків, будівництво нових гуртожитків, добудову недобудованих гуртожитків;
  • створення безпечних умов проживання та забезпечення доступності гуртожитків;
  • створення комфортних умов проживання шляхом оснащення гуртожитків додатковими зручностями (спортивними залами, пральними кімнатами, приміщеннями для самостійної роботи, залами для тренінгової та групової роботи, обладнаними сучасними меблями, з доступом до інтернету);
  • збільшення кількості гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності;
  • впровадження енергоощадних технологій, встановлення лічильників на електроенергію в житлових кімнатах;
  • поетапний процес фінансування виконання однотипних робіт у гуртожитках. 

У процесі громадського обговорення за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних організацій, вищих навчальних закладів будуть ухвалені відповідні рішення щодо покращення умов в університетських гуртожитках. 

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Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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