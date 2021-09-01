Зеленський прибув у Пентагон на зустріч з міністром оборони США

Президент України Володимир Зеленський, який наразі відвідує США з офіційним візитом, прибув у Пентагон.

Його зустріли почесний караул і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Разом з президентом на зустріч прибув і міністр оборони України Андрій Таран.

Візит Володимира Зеленського і української делегації у США розпочався 31 серпня. Президент вже встиг зустрітися з директором NASA Біллом Нельсоном і обговорити проекти, до яких може долучитися Україна.

Крім того, Володимир Зеленський був присутній на зустрічі міністрів енергетики України та США Германа Галущенка і Дженніфер Гренхолм, які підписали спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.

Глава держави обговорив з міністром енергетики Сполучених Штатів актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

Він відзначив, що важливо якнайшвидше започаткувати регулярні тристоронні консультації у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту газу та забезпечення європейської енергетичної безпеки.