2 вересня погода в Україні у більшості регіонів буде похмурою та дощовою, однак на заході очікується сонце. Температура повітря становитиме від +14 до +24, пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c. Детальний прогноз погоди на 2 вересня 2021, дивіться у матеріалі.

Погода 2 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди

2 вересня погода на півдні України буде похмурою – очікується слабкий дощ з грозою. Денна температура на рівні +20, +24, нічна – від +13 до +17.

На сході очікується невеликий дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме +18, +24, вночі похолоднішає до +13, +16.

У північних регіонах погода 2 вересня також буде дощовою, але у Житомирській області – хмарно з проясненнями. У денний час доби синоптики прогнозують +15, +18, вночі стовпчик термометра опуститься до +10, +12.

На заході буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ може пройти лише у Закарпатській області. Температура вдень на рівні +14, +18, вночі – +10, +13.

У центральних регіонах також очікуються опади у вигляді дощу, але на Вінниччині буде хмарно з проясненнями. Вдень +16, +21, вночі похолоднішає до +10, +15.

У Києві синоптики прогнозують слабкий дощ вдень і вночі. У денний час доби +14, +16, у нічний – +10, +12.