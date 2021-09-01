Україна та Сполучені Штати Америки підписали документ про співпрацю у сфері енергетики. Американська сторона планує інвестувати в українську атомну енергетику $30 млрд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в межах візиту до США.

— Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики США, з міністром Дженніфер Гренхольм. Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Думаємо, що (інвестиції, — Ред.) складатимуть від $5 млрд до $30 млрд, — заявив президент.

Президент України зазначив, що це лише перший крок у співпраці у цьому напрямку між двома країнами.

Зеленський додав, що більше про деталі угоди, зокрема щодо зеленої енергетики, можуть розповісти міністр енергетики України Герман Галущенко та керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Очільник держави зауважив, що Україна бачить підтримку з боку Міністерства енергетики США у питанні Північного потоку-2.

Оборонна сфера

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Угода передбачає, що двосторонні оборонні відносини США та України будуть зосереджені на проведенні реформ Україною у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, посиленні співпраці у сфері кібербезпеки тощо.

У документі зазначено, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також засуджують російську окупацію Криму та агресію на сході України.

Джерело: Суспільне