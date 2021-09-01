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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Товариські матчі та футбольні табори: що обговорив Павелко з Федерацією футболу США

Андрій Павелко

Президент Української асоціацій футболу (УАФ) Андрій Павелко під час робочої поїздки до США обговорив з представниками американської Федерації футболу (US Soccer) розвиток співпраці та можливість проведення товариських матчів.

– Дуже продуктивним видався прийом української делегації колегами з Федерації футболу США. Разом з американськими партнерами обговорили розвиток співпраці в жіночому футболі, в якому Штати на сьогодні є потужним лідером, – зазначив Павелко.

Також, за словами президента УАФ, обговорили можливі напрями розвитку співробітництва в юнацькому й молодіжному футболі.

Окрім того, делегації обговорювали:

  • плани проведення товариських матчів між національними, жіночими і молодіжними збірними України та США;
  • проекти створення баз для національних збірних у країнах;
  • досвід впровадження системи VAR;
  • організацію спільних тренувальних футбольних таборів для дітей у країнах.

Також під час зустрічі Павелко подякував представникам US Soccer за допомогу в організації переговорів з кандидатами на посаду головного тренера жіночої збірної України з футболу.

– Робота в цьому напрямку триватиме, але вже зараз маємо декілька цікавих варіантів, – пояснив він.

За словами Павелка, це все робиться у межах стратегії розвитку жіночого футболу, яку Україна та США ухвалили три роки тому.

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Джерело: Андрій Павелко

Фото: Андрій Павелко

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