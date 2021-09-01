Всі учні шкіл Києва мають право безкоштовного проїзду в міському громадському транспорті. У разі, якщо дитині не встигли оформити або виготовити електронний учнівський, вона може продовжувати користуватися квитком старого зразка.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

– Для замовлення електронного квитка батькам або опікунам школяра потрібно зареєструватися та подати заявку на учнівський е-квиток за допомогою порталу scard.kyivcity.gov.ua. Система працює в тестовому режимі, – повідомили у відомстві.

Після цього дані в системі підтверджує працівник школи, де вчиться дитина, а заявку передадуть на виробництво.

Потім готовий електронний квиток учень отримує у своїй школі.

Термін виготовлення учнівського квитка залежить від швидкості перевірки даних в школі. Коли учнівський буде готовий, на електронну пошту батькам прийде відповідне повідомлення.

За даними КМДА, батьки вже замовили 32 037 електронних учнівських квитків. 8705 учнівських вже зроблено, а ще 3520 знаходяться в роботі у виробника.