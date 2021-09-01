В Україні підвищать стипендії для студентів – хто і скільки отримуватиме

Українським студентам збільшать розмір стипендій. Про відповідну ініціативу під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд ухвалить зміни щодо розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів професійної передвищої та вищої освіти.

– Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені. Так, у закладах профтехосвіти їх збільшать у 2,5 рази, а студенти ВНЗ отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази, – повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій відбувалося ще у листопаді 2017 року. Тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді.

Днями уряд ухвалив ще одне важливе рішення, яке стосується студентів. Воно передбачає, що в Україні зможуть позбавити ступеня бакалавра і магістра. Це можливо у випадку порушення академічної доброчесності студентом.

Це стосується плагіату, фальсифікації, списування, обману і хабарництва.