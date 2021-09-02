Вбили братів дідуся і всіх рідних: Зеленський розповів про життя своєї сім’ї за часів Голокосту

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Музеї Голокосту у Вашингтоні, розповів трагічну історію з життя своєї родини.

Глава держави поділився, що трьох братів його дідуся, їхніх батьків, дружин, дітей та усіх рідних розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися до України на початку Другої світової війни.

– Четвертий брат тоді був на фронті. Він пройшов Другу світову, зробив свій внесок у перемогу над нацизмом і через чотири роки повернувся додому. Через два роки у нього народився син, через 31 – онук, а через 40 років його онук став президентом України. Зараз він стоїть перед вами, – розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що нацизм програв назавжди. Він додав, що у народу України не може бути зародків нацизму чи антисемітизму на генетичному рівні, не може бути їх ані в душі, ані в серці. Адже він пережив на своїй землі Бабин Яр.

1 вересня Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Разом з першою леді він відвідав Арлінгтонський цвинтар та Музей Голокосту у Вашингтоні з нагоди 82-ї річниці початку Другої світової війни.

Саме 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина вторглася на територію Польщі, і саме на період з 1939 до 1945 року (закінчення Другої світової) випало масове переслідування і вбивства євреїв, яке пізніше назвали Голокостом.