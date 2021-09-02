Погода на вихідні в Україні (4 вересня 2021 – 5 вересня 2021)

Погода на вихідні в Україні буде дощовою лише на Сході і Півночі. На решті території буде сухо.

У суботу, 4 вересня, опади очікуються у східних, північних і деяких центральних регіонах.

Так, на Сході температура повітря триматиметься на рівні +18-20° вдень, дощитиме у Луганській, Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

До +16-20° прогріється повітря у центральних і північних регіонах. Опади прогнозують у Києві, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.

На Заході і Півдні буде сухо, стовпчики термометрів показуватимуть +16-18° і +21-23° відповідно.

У неділю, 5 вересня, найтепліше буде у південних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +21°. У східних регіонах синоптики прогнозують до +19° вдень. А от вночі стовпчики термометрів опустяться до +6-9°.

У центральних та північних областях вдень буде трішки прохолодніше – до +14-18°, вночі – до +4-8°.

Суху, але прохолодну погоду синоптики прогнозують у західних областях. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +15-17°, а вночі опустяться до +5-7°.

Якою буде погода восени

За даними світових синоптиків, восени у центральній Європі, зокрема й Україні очікується дуже сухий жовтень. Без опадів може також пройти кінець вересня та початок листопада.

Також на українців восени чекають ранні заморозки. Періоди дуже теплої погоди можуть бути ще у вересні. Більше про те, якою буде погода в Україні восени – читайте у нашому матеріалі.