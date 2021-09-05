Сонячно по всій Україні: погода на завтра, 6 вересня (карта)

Погода у понеділок, 6 вересня, буде сонячною. Стовпчики термометрів покажуть до +18 градусів тепла.
Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.
Тепло буде в східних і південних областях.
На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – прохолодніше, до 13-14 градусів вдень, а вночі від +3 до +6 градусів.
У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 до +16 тепла, а вночі – у межах +5 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.
У південно-східних областях у денний час буде від +16 до +21 тепла, а вночі очікується від +5 до +7 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сонячно.
Погода у Києві 6 вересня
У Києві – тепло і переважно сонячно, до +16.
Завтра вдень температура повітря сягне +16 тепла, а вночі буде в межах +5 градусів.
Народні прикмети 6 вересня
6 вересня вшановується пам’ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова.
6 вересня не можна далеко відходити від дому – небезпека підстерігає і в полі, і на лузі.
Оскільки вечір вже буде досить холодними, 6 вересня слід зібратися вдома за шиттям, в’язанням, співами, розмовами.
- Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде.
- Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.
- Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою
- Багато жолудів зросло 6 вересня – зима буде довгою і суворою
- Кажуть, що потрібно встигнути зібрати врожай 6 вересня, щоб його не пошкодили вітри, опади і холод.