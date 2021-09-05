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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Сонячно по всій Україні: погода на завтра, 6 вересня (карта)

Сонячно по всій Україні: погода на завтра, 6 вересня (карта)

Погода у понеділок, 6 вересня, буде сонячною. Стовпчики термометрів покажуть до +18 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру. 

Тепло буде в східних і південних областях.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – прохолодніше, до 13-14 градусів вдень, а вночі від +3 до +6 градусів. 

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 до +16 тепла, а вночі – у межах +5 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +16 до +21 тепла, а вночі очікується від +5 до +7 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сонячно. 

Погода у Києві 6 вересня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +16.

Завтра вдень температура повітря сягне +16 тепла, а вночі буде в межах +5 градусів. 

Сонячно по всій Україні: погода на завтра, 6 вересня (карта)

Народні прикмети 6 вересня

6 вересня вшановується пам’ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова.

6 вересня не можна далеко відходити від дому – небезпека підстерігає і в полі, і на лузі.

Оскільки вечір вже буде досить холодними, 6 вересня слід зібратися  вдома за шиттям, в’язанням, співами, розмовами.

  • Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде.
  • Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.
  • Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою
  • Багато жолудів зросло 6 вересня – зима буде довгою і суворою
  • Кажуть, що потрібно встигнути зібрати врожай 6 вересня, щоб його не пошкодили вітри, опади і холод.

Джерело: Укргідрометцентр

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