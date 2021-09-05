Сонячно по всій Україні: погода на завтра, 6 вересня (карта)

Погода у понеділок, 6 вересня, буде сонячною. Стовпчики термометрів покажуть до +18 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Тепло буде в східних і південних областях.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – прохолодніше, до 13-14 градусів вдень, а вночі від +3 до +6 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 до +16 тепла, а вночі – у межах +5 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують грози.

У південно-східних областях у денний час буде від +16 до +21 тепла, а вночі очікується від +5 до +7 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сонячно.

Погода у Києві 6 вересня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +16.

Завтра вдень температура повітря сягне +16 тепла, а вночі буде в межах +5 градусів.

Народні прикмети 6 вересня

6 вересня вшановується пам’ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова.

6 вересня не можна далеко відходити від дому – небезпека підстерігає і в полі, і на лузі.

Оскільки вечір вже буде досить холодними, 6 вересня слід зібратися вдома за шиттям, в’язанням, співами, розмовами.