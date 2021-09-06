Конкурси на посади в Укрзалізниці: Гришина розповіла про відновлення роботи ТСК

Тимчасова слідча комісія з питань оцінки критичного стану Укрзалізниці відновлює свою роботу.

Про це заявила голова профільної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат від фракції Слуга народу Юлія Гришина.

Вона нагадала про результати роботи ТСК до парламентських канікул. Зокрема про те, що ТСК рекомендувала КМУ поміняти ставлення до кадрової політики на залізниці.

– У нас зараз в активній фазі конкурс на члена правління з вантажних перевезень, а також конкурси на главу правління і членів наглядової ради. На жаль, в українському законодавстві прописано так, що це дуже довго і дуже дорого, – повідомила Гришина.

Нардеп додала, що для призначення членів правління і наглядової ради або глави правління, за законом, потрібно провести конкурс на HR-компанію, що підбиратиме кандидатури.

– Заплатити їй (HR-компанії. – Ред.) мільйони гривень, і тільки потім вона почне конкурс. Причому HR-компанії не несуть відповідальності за підбір некомпетентних управителів. І це – шлях в нікуди. Хороша новина – ця норма на позицію членів правління вже скасована, – вказала нардеп.

Ба більше, ТСК щодо Укрзалізниці домоглася справедливих тарифів на вантажоперевезення, додала нардеп.

– Ці тарифи не змінювалися п’ять років і працювали на благо фінансово-промислових груп. Вантажні перевезення – одне з найбільш прибуткових напрямків УЗ: ці гроші йдуть на розвиток інфраструктури, комфорт пасажирських перевезень, – написала Гришина.

Також Гришина розповіла, що найближчим часом члени ТСК проводитимуть аудит роботи правоохоронців.

– Уже найближчим часом ми будемо перевіряти, як зі своїми завданнями впоралися правоохоронці після координаційної наради у генерального прокурора, і давати їм відповідну оцінку, – додала нардеп.

Додамо, що ТСК з питань оцінки критичного стану УЗ створили у парламенті в січні 2021 року, одразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії минулого року.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво УЗ, активізовано роботу правоохоронних органів. Питанням УЗ зацікавилася Рада нацбезпеки України.

Джерело: Юлія Гришина