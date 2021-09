Посли ЄС дадуть зелене світло санкціям проти Росії

Посли ЄС 8 вересня схвалять продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

Йдеться про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до захоплення українського півострову.

– Посли ЄС у середу дадуть зелене світло на продовження ще на 6 місяців заборону видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних особи, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України, – повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2021

Нагадаємо, у липні ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію українського Криму.

У серпні США запровадили санкції проти двох росіян та одного судна РФ, пов’язаних з будівництвом Північного потоку-2. Держдепартамент надав до Конгресу звіт про нові обмеження проти учасників проекту.

Осіб, яких перерахували у цьому звіті, піддадуть санкціям.

Також президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє уряду Сполучених Штатів Америки запроваджувати санкції проти учасників Північного потоку-2.

У заяві Держдепартамент США наголосив, що адміністрація Байдена продовжує тиск та виступає проти російського газопроводу Північний потік-2. Зокрема США запроваджують нові санкції проти осіб, пов’язаних з проектом.