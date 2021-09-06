Погода в Україні у вівторок, 7 вересня, буде сонячною та малохмарною. Опадів цього дня не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +15° до +22°.

На Півночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +15-18°. Уночі вони не підніматимуться вище +6°.

Трошки тепліше 7 вересня буде на Заході. У Закарпатській області повітря прогріється до +22°. Там буде й відносно тепла ніч – до +8°.

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На Півдні до +22° буде в Сімферополі, на градус прохолодніше – у Херсонській області. Уночі найтепліше буде в Криму та в Одеській області – до +10°.

На Сході максимальна денна температура буде +19°, нічна – до +5°.

У Центрі 7 вересня буде найбільш прохолодно. Подекуди можлива температура повітря +15°. Найпрохолодніша ніч буде в Черкаській області. Там синоптики прогнозують не більше +1-+3°.

Жителям столиці в перший вівторок вересня можна розраховувати максимум на +18° удень та до +6° уночі.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, теплішати в Україні почне вже із середи, 8 вересня.

– Цей тиждень обіцяє розкішну погоду. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади. В Україні переважатиме суха сонячна погода, – наголошує вона.

Заморозки протягом тижня відступлять: удень стовпчики термометрів піднімуться вище +20°, дощі малоймовірні.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що погода восени 2021 року не нагадуватиме літо, як торік. Відносно теплими будуть перша половина вересня й кілька днів у жовтні.

За його словами, в листопаді в Україні вже почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг.

Джерело: Укргідрометцентр, Наталка Діденко

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