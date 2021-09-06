Сонячно та прохолодно: прогноз погоди в Україні на 7 вересня (КАРТА)
Погода в Україні у вівторок, 7 вересня, буде сонячною та малохмарною. Опадів цього дня не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +15° до +22°.
На Півночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +15-18°. Уночі вони не підніматимуться вище +6°.
Трошки тепліше 7 вересня буде на Заході. У Закарпатській області повітря прогріється до +22°. Там буде й відносно тепла ніч – до +8°.
На Півдні до +22° буде в Сімферополі, на градус прохолодніше – у Херсонській області. Уночі найтепліше буде в Криму та в Одеській області – до +10°.
На Сході максимальна денна температура буде +19°, нічна – до +5°.
У Центрі 7 вересня буде найбільш прохолодно. Подекуди можлива температура повітря +15°. Найпрохолодніша ніч буде в Черкаській області. Там синоптики прогнозують не більше +1-+3°.
Жителям столиці в перший вівторок вересня можна розраховувати максимум на +18° удень та до +6° уночі.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, теплішати в Україні почне вже із середи, 8 вересня.
– Цей тиждень обіцяє розкішну погоду. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади. В Україні переважатиме суха сонячна погода, – наголошує вона.
Заморозки протягом тижня відступлять: удень стовпчики термометрів піднімуться вище +20°, дощі малоймовірні.
Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що погода восени 2021 року не нагадуватиме літо, як торік. Відносно теплими будуть перша половина вересня й кілька днів у жовтні.
За його словами, в листопаді в Україні вже почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг.
Джерело: Укргідрометцентр, Наталка Діденко