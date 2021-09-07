В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV директор компанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко розповів про створення підприємства, сучасні вертольоти і гасіння пожеж у Туреччині.

– Як і з чого компанія Українські вертольоти розпочинала свою діяльність?

– Ми починали свою діяльність у 2002-2003 роках. Тоді Міністерство оборони України оголосило тендер на ремонт вертольотів Мі-26. Необхідно відзначити, що Мі-26 – це найбільші вертольоти у світі, їхня підйомність становить 20 тонн, і вони по-своєму унікальні.

Після Радянського Союзу в Україні залишилося до 30 таких моделей, тож Міністерство оборони, не маючи фінансових коштів для їхнього ремонту та експлуатації, вирішило залучити приватні компанії.

Проект виявився вдалим, і ми виграли тендер. Ми відремонтували і передали два вертольоти Міноборони, а самі почали експлуатувати ще два вертольоти. На жаль, у подальшому, внаслідок незалежних від нас причин, цей проект був заморожений, і близько 30 вертольотів Мі-26 стали непридатними та були утилізовані.

Потім ми працювали з вертольотами Мі-8, тоді також був оголошений тендер Міноборони, який ми виграли. Нам надали вертольоти Мі-8, які ми наземним транспортом перебазували на авіаремонтний завод, відремонтували і почали працювати.

Ми починали працювати з шістьма вертольотами, а кількість співробітників становила 80 осіб. Перша наша задача – гасіння пожеж у Португалії. Згодом ми виконували завдання з надання допомоги постраждалим від землетрусу у Пакистані, а потім була низка гуманітарних і миротворчих місій.

Наразі авіакомпанія становить 550 осіб, 27 вертольотів Мі-8МТВ1. До складу компанії входять два дочірніх підприємства – вертолітний тренувальний центр, який займається відбором та підготовкою льотного інженерно-технічного складу. А також air-service – це підприємство, яке займається розробкою і модернізацією вертольотів Мі-8 МТВ1.

– Що саме зараз модернізуєте?

Якщо говорити про останні роботи, то платформа вертольота Мі-8МТВ1 зазнала до 70 модернізацій. Всі вони розроблені нашим конструкторським бюро, воно невелике, але ефективне.

Зараз я можу сказати, що цей вертоліт відповідає всім сучасним вимогам для виконання робіт з пошуку, рятування, аеромедичної евакуації у екстремальних умовах і в найгарячіших точках планети.

На вертольотах встановлені нові, більш потужні двигуни виробництва Мотор Січ. Це дозволяє експлуатувати повітряні судна у гірських умовах, а також використовувати їх в екстремальних температурах, за 50 градусів, практично без втрати потужності.

Також встановлені спеціальні дихальні пристрої, які перешкоджають пилу, гілкам і продуктам горіння потрапляти до двигунів та виводити їх із ладу. Далі – найсучасніша авіоніка, яка допомагає пілотам і попереджає про можливі ризики.

Тепловізори, система оптико-електронного спостереження, спеціальні прожектори, світло-технічне устаткування, 4-кратна система GPS, система, яка надає можливість екіпажу спостерігати за підстилаючою поверхнею навіть у нічних умовах, ну, і система нічного бачення.

Вертоліт унікальний тим, що виконує всі роботи, пов’язані з пошуком, порятунком, наданням допомоги з аеромедичної евакуації.

– Завдяки чому вам вдається гасити пожежі вночі і якісно виконувати свою роботу?

Ця робота заснована не на досвіді одного року, а на досвіді мінімум п’яти років роботи. Ми виконуємо завдання замовника з евакуації поранених і постраждалих у будь-яких умовах.

Ми в будь-який час доби злітаємо максимум протягом 30 хвилин і виконуємо завдання. Як правило, умови задачі нам повідомляють вже у повітрі. І далі екіпаж діє самостійно. Все відбувається в екстремальних умовах, де немає майданчиків для посадки, де переважно території перебувають під контролем терористів.

Професійно і морально екіпаж підготовлений до роботи з високим рівнем ризику, і вони розуміють, що основне завдання – врятувати людей. Тому підготовка екіпажу у нас займає чимало часу.

За п’ять років наші екіпажі врятували 5 600 осіб. Здебільшого це поранені і люди, які вимагали максимально швидкої медичної допомоги на борту літака. З них 1 600 осіб ми евакуювали вночі, коли не було жодних орієнтирів. Наразі у нас всього шість екіпажів, які можуть працювати вночі у екстремальних умовах.

Пожежогасіння вночі у кілька разів ефективніше, аніж пожежогасіння вдень. По-перше, вщухає вітер. По-друге, ми бачимо найменші осередки пожежі, які є на землі. Ми бачимо те, чого не бачать вдень ​​інші повітряні судна.

Але наші вертольоти цілодобові, оскільки загасити пожежу можна набагато швидше, якщо робити це і вдень, і вночі.

– Чия була ініціатива допомогти гасити пожежі в Туреччині?

– Ініціатива була, безумовно, наша. У Twitter я побачив пост нашого президента Володимира Зеленського про те, що він вирішив надати допомогу нашому братньому турецькому народу і направити два літаки для гасіння пожежі.

На оперативній нараді я порадився, моє рішення підтримали, і ми направили чотири вертольоти для гасіння пожеж вночі на безкоштовній гуманітарній основі. Туди були направлені тільки добровольці. Наша група складалася з 39 осіб.

– Які висновки зробили після тієї пожежі?

– Загроза пожеж стає планетарною. Тому ліквідацією пожеж мають займатися лише професійні, добре підготовлені повітряні судна і екіпажі, які мають одну тактику, працюють на кінцевий результат і не припиняють гасіння пожеж, поки не буде ліквідовано найменший осередок.

Але ще важливіше – негайна дія, повинна бути чітка система моніторингу, яка дозволяє протягом максимум години виявити і ліквідувати будь-яке вогнище загоряння. Тоді система буде ефективною.

Якщо ж це не вдається, і пожежа виходить з-під контролю і починає розгоратися – має бути вплив на цю пожежу 24 години на добу. До її ліквідації – вдень і вночі, всіма можливими силами.

Для цього у нас є чіткі розрахунки і математичні моделі. Для цього повинні працювати літаки-розвідники, дрони, вертольоти-танкери, вертольоти-пожежні і наземна підтримка. І все це має працювати цілодобово.

– Які плани у компанії на найближче майбутнє?

Зараз ми працюємо над удосконаленням вертольота, який виконуватиме комплекс завдань. Цей вертоліт вийде вже наступного року. Він матиме повністю вдосконалену кабіну з урахуванням тих зауважень, які були висловлені екіпажами після гасіння пожеж у Туреччині.

Це буде скляна кабіна із додатковим обладнанням, яка знизить ризики роботи екіпажів. Вертольоти матимуть вже внутрішні водозливні пристрої.

Також буде телемедицина, тобто з моніторів реанімаційних модулів інформація в режимі реального часу передаватиметься у будь-який госпіталь світу для отримання відповідної консультації.

Ми встановлюватимемо більш досконалу оптико-електронну систему, яка буде виявляти і захоплювати будь-які осередки загоряння з температурою понад 200 градусів. Ми вдосконалюватимемо систему евакуації та приводнення вертольотів.

Фото: Українські вертольоти