На одному із суднобудівних заводів Стамбула (Туреччина) 7 вересня відбулася урочиста церемонія закладки корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил ЗСУ.

У заході взяла участь делегація Міністерства оборони України на чолі з командувачем ВМС контр-адміралом Олексієм Неїжпапою.

Будівництво корвета почалося ще 28 квітня 2021 року, але, згідно з турецькими традиціями, лише після побудови частини секцій та корпусу проводиться церемонія закладки кіля корабля.

Цей корабель у 2022 році мають переправити в Україну, а на озброєння ВМС його передадуть у 2024-му.

В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України / 3 фотографии

Неїжпапа сказав, що всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть із випередженням встановлених термінів.

Він мав на увазі безпілотники Bayraktar TB2, які Україна нещодавно закупила у Туреччини.