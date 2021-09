Через викиди вугільних ТЕС в ЄС та Україні померло тисячі людей – дослідження

У 2019 році викиди від українських вугільних електростанцій ймовірно призвели до смерті 2 690 людей в Україні та 1 315 в ЄС.

Про це йдеться у дослідженні організації Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) та ГО Екодія.

За даними дослідження, у 2019 році вісім із 20 українських вугільних ТЕС перевищили граничні норми викидів двоокису сірки, оксидів азоту та зольного пилу.

Якби норми були дотримані, загалом вдалося б уникнути приблизно 2 300 смертей в Україні та сусідніх державах.

Серед найбільш постраждалих областей країни за 2019 рік – Донецька (близько 430 смертей), Київська (410), Дніпропетровська (280) та Львівська (230) області.

Серед країн ЄС найбільшої шкоди від викидів українських вугільних ТЕС зазнають Румунія та Польща.

Згідно з дослідженням, у 2019 році вони втратили через забруднення 534 та 325 життів відповідно.

Окрім цього, у 2019 році приблизна вартість соціальних витрат українців, пов’язаних із супутнім медичним обслуговуванням, зниженням економічної продуктивності та рівня добробуту склала €3,2 млрд.

Також серед інших наслідків викидів вугільних електростанцій у 2019 році – 6 800 дітей хворих на бронхіт, 3 тис. госпіталізацій, 800 тис. втрачених робочих днів і 5,3 млн лікарняних днів, 400 пологів із малою масою тіла новонароджених та 2,1 тис. нових випадків хронічного бронхіту у дорослих.

Відзначимо, що в Україні розташований один із найбільш забруднюючих парків вугільних електростанцій у світі.

Згідно із нещодавнім звітом аналітичного центру EMBER, вугільні електростанції країни є лідерами за викидами SO2 та зольного пилу в Європі.

За даними ВООЗ про смертність та тягар хвороб, через забруднення атмосферного повітря в Україні щороку втрачається 2 538 років життя людей, із урахуванням інвалідності, на 100 тис. осіб. Це найбільший показник в Європі.

Дослідження Вплив викидів українських вугільних електростанцій на здоров’я населення від дослідницької організації Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) та ГО Екодія проводилося із застосуванням сучасних комп’ютерних моделей та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).