Україна невдовзі може повернутися до жовтої зони карантину. У Кабміні планують розглянути питання про встановлення цієї зони на всій території країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 8 вересня.

Як пояснив Шмигаль, в Україні з початком осені спостерігається погіршення Covid-ситуації.

– Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або червоних зон ми повертаємось у режим роботи регулярних засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – додав прем’єр-міністр.

За його словами, вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де розглянуть питання про встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки у країні.

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