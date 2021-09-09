Сайт Факти ICTV відкрив нові тематичні підрозділи

Нещодавно на сайті Факти ICTV з’явилися нові тематичні підрозділи – Лайфстайл і Здоров’я. Окремі блоки висвітлюватимуть звичні теми всебічно та з обов’язковою експертною оцінкою.

Сайт Факти ICTV слідує за міжнародною тенденцією і пропонує читачам об’єктивну та всеосяжну інформацію з вузьких питань, які важливі саме сьогодні.

– Бути в курсі всього, що відбувається ‒ вже не в тренді, більш цінними є глибокі знання в сферах, що тебе цікавлять. До того ж сегментація користувацької спільноти дозволить нам запропонувати ринку вузьку та цільову аудиторію, на яку полюють рекламодавці, – пояснює керівниця департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

Нові підрозділи мають власні дизайни сторінок та адреси ‒ life.fakty.com.ua та health.fakty.com.ua. За Лайфстайл відповідає Марина Корзун, а Здоров’я – Ганна Іваницька.

– У рубриці Здоров’я будуть не тільки новини, а й великі ексклюзивні матеріали. З’явилася рубрика Психологія. Це актуальна тема, оскільки через наслідки пандемії люди почали частіше звертатися до психологів. Також окрема рубрика присвячена вакцинації, і не тільки від коронавірусу. Адже тепер батьки рідше вакцинують своїх дітей через страх Covid-19. Мета нашого розділу – поширювати доказову медицину, тому матеріали коментуватимуть лише експерти, – говорить Ганна Іваницька.

Підрозділ Лайфстайл зберіг більшість своїх рубрик, однак позбувся кількох зайвих у темі Технології.

Щодо змін своїми враженнями ділиться Марина Корзун.