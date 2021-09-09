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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Шестеро українських бійців під час обстрілу отримали акубаротравми

Война на Донбассе

Шестеро українських захисників після обстрілу позицій у Кряківці Луганської області попередньо отримали акубаротравми.

Такі пошкодження є наслідком надлишкового тиску й потужної звукової хвилі й призводять до порушення слуху.

Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців госпіталізували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що в місті Харків.

Наразі стан здоров’я захисників – задовільний.

У відповідь на обстріл українські військові відкрили вогонь із незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Поки ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил є контрольованою.

Джерело: ООС

Фото: Dreamstime

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