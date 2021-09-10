Погода в Україні у суботу 11 вересня буде сонячною та без опадів. Температура повітря вдень очікується на рівні +23, +27, вночі похолоднішає до +7,+15. Детальний прогноз погоди в Україні на 11 вересня дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 11 вересня – прогноз

На півдні буде сонячно, денна температура коливатиметься у межах +22, +27, вночі похолоднішає до +12, +16. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/c.

У східних регіонах України погода 11 вересня також буде сонячною та без опадів. Вдень стовпчик термометра показуватиме +24, +26, вночі +11, +14. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

На півночі України вдень від +23 до +25, вночі буде прохолодніше – +9, +13. У цих регіонах вітер буде слабшим – 3-8 м/c.

На заході України також сонячно та без опадів. Денна температура на рівні +23, +26, нічна – +7, +11. Швидкість вітру очікується на рівні 3-8 м/c.

У центрі синоптики прогнозують +24, +26 вдень, вночі до +9, +13. Вітер у межах 3-8 м/c. У Києві вдень очікується +24,+26, у нічний час доби – +12, +14. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 м/c.