Що відомо про випускника Кембриджа, якому Зеленський запропонував роботу

Під час міжнародної конференції Ялтинська європейська стратегія (YES Brainstorming) до президента Володимира Зеленського звернувся Артем Шаіпов – випускник Кембридзького університету та очільник Асоціації українців – випускників провідних університетів світу.

Шаіпов розповів, що представники асоціації – випускники найкращих світових університетів готові працювати на державу. Лист із пропозицією надсилали президенту ще у 2019 році, але відповіді не було.

Зеленський заявив, що зараз готовий розглянути можливість співпраці, та навіть запропонував роботу Шаіпову та ще 10 “потужним людям”. Факти ICTV поспілкувалися з Артемом Шаіповим, і з’ясували, чим особлива його організація, чи дійсно він готовий працювати за 30 тис. грн і в якій сфері себе бачить.

Заповнити кадровий вакуум

Артем Шаіпов поділився історією створення Асоціації українців – випускників провідних університетів світу. Її заснували після Революції гідності, наразі туди входить понад 3 тис. осіб.

– Організація об’єднує понад 25 спільнот українських випускників університетів. Сюди входить і Кембридзька спільнота, і Гарвардська, і Оксфордська та інші. Ми створили цю організацію одразу після закінчення гарячої фази Революції гідності, щоб заповнити той кадровий вакуум, який виник після того, як українцям вдалося усунути тодішню владу.

За словами Шаіпова, тоді асоціація запропонувала співпрацю уряду Яценюка. Формат простий: в організацію надходить інформація про вакансії, а вони знаходять серед своїх членів відповідні кадри. Але це не гарантувало стовідсоткового працевлаштування – добір здійснювали визначені компанії.

Багато з членів Асоціації українців – випускників провідних університетів світу тоді влаштувалися на роботу у державний сектор, але не всі протрималися довго. Як каже Артем, перешкодами стали, зокрема, неналежний рівень оплати та відсутність політичної волі для впровадження реформ.

– У 2014 році багато людей, які пішли на державну службу, недовго там затримались. Однією з причин було невирішене питання належної оплати.

Чому такі фахівці потрібні Україні

– Це не діти дуже багатих батьків, які просто заплатили за навчання, а які вже пройшли багато… Вони мають цінний для України досвід – кожен може запропонувати свої сильні сторони. Їхній досвід навчання за кордоном важливий, і це допоможе перетворити наш публічний сектор на більш конкурентоздатний, – каже Артем.

Про роботу на державу

Під час розмови з Зеленським Артем Шаіпов заявив, що готовий працювати на високій посаді за 30 тис. грн. Але за умови, що відчуватиме користь для країни від своєї роботи.

У коментарі Фактам ICTV Шаіпов все ж розповів, що у довгостроковій перспективі така оплата не задовольнить потреб. Тож він подівається, що президент вплине на збільшення рівня заробітної плати, адже без цього Україні складно буде стати успішною.

– Я сподіваюся, що ми наразі можемо говорити про нові можливості. Сумно було чути від президента, що робота на державу, як я зрозумів, має бути невигідною та дешевою. Я не знаю жодної успішної країни, де б робота на державу була низькооплачуваною, і при цьому держава була успішною.

Артем наголосив, що Україна має платити більше державним службовцям, щоб мати змогу конкурувати за людські таланти.

– Ми маємо глобальну конкуренцію за таланти, і Україна повинна бути конкурентоздатною у цій боротьбі за один із ключових ресурсів – людський талант. Сподіваюся, що президент поставить питання щодо оплати праці у публічному секторі на порядок денний. Щоб це була конкурента оплата, яка дозволить українській державі конкурувати за таланти.

Якщо Шаіпов дійсно отримає роботу у державному апараті, то хоче працювати над реформою державного управління, оскільки вважає її однією з найважливіших.

– Це та реформа, яка є матір’ю всіх інших, і від неї залежить те, наскільки активно будуть впроваджуватися інші реформи, і це важливий пріоритет.

Чим закінчилася розмова з Зеленським

Після розмови з Зеленським Шаіпов мав діалог з представниками Офісу президента.

– Я був дуже радий почути, що питання актуальне, і що президент зацікавлений у залученні фахівців, які мають міжнародний досвід… Після цього ми мали приємні розмови з колегами з ОП. Сподіваюся, у нас буде продуктивна зустріч, де зможемо обговорити деталі та зробити добре для нашої країни.

Верховенство права передусім

На думку Шаіпова, наразі пріоритетними для України мають бути реформи у сфері верховенства права. Саме від них залежить економічний розвиток і подальше процвітання країни.

– Коли всі умови будуть забезпечені, то бізнес буде більш охоче інвестувати в країну, і ми матимемо більше шансів на економічне зростання та поповнення державного бюджету.

Фото: Артем Шаіпов